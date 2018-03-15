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TRT SPOR CANLI İZLE: Arsenal Milan canlı izle maç kaç kaç ?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Arsenal Milan ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı yayın izleme bilgileri ise bu haberimizde yer alıyor. İşte Arsenal Milan canlı izle bilgileri...

TRT SPOR CANLI İZLE: Arsenal Milan canlı izle maç kaç kaç ?

15 Mart 2018 13:53

Arsenal Milan canlı izleme linki ile karşınızdayız... Avrupa Ligi'nde bu akşam karşı karşıya gelecek olan iki ekibin mücadelesinde ilk maçta deplasmanda elde ettiği 2-0’lık galibiyetin avantajıyla çıkacak olan Arsenal, adını çeyrek finale yazdırmaya çok yakın. Milan ise zoru başararak Ada’dan tur biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyor. Emirates'te oynanacak maçı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Jonas Eriksson yönetecek.Mücadelenin canlı izleme bilgileri ise bu haberde yer alıyor...

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Arsenal-Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15 Mart Perşembe günü Emirates Stadyum'unda oynanacak karşılaşma TSİ 23.05'te başlayacak. Dev maç TRT SPOR ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.Ayrıca mücadeleye buradan ulaşabileceksiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Mkhitaryan, Wilshere, Özil, Welbeck

Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu, Suso, Crotone

İKİ TAKIM BURAYA KADAR NASIL GELDİ?

Milan, AEK Atina, Rijeka ve Austria Wien ile mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu lider tamamladı.  Son 32 Turu'nda ise Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile eşleşen takım rakibi 3-0 ve 1-0'lık skorlarla geçti ve bir üst tura yükseldi.

Arsenal ise H Grubu'nda Kızılyıldız, Köln ve BATE Borisov ile mücadele ederken, grubu lider tamamladı. Son 32 Turu'nda eşleştiği Östersunds'u ilk maçta 3-0 yenen takım, diğer maçta 2-1 yenilse de turu geçmeyi başardı.
 

 

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