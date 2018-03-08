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TRT SPOR İZLE: Milan Arsenal CANLI izle Az Tv İdman Tv maçı veriyor mu ?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında köklü İtalyan kulübü AC Milan, İngiliz ekibi Arsenal ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı yayın izleme bilgileri ise bu haberimizde yer alıyor...

TRT SPOR İZLE: Milan Arsenal CANLI izle Az Tv İdman Tv maçı veriyor mu ?

08 Mart 2018 10:41

İtalya'da bu akşam Milan ve Arsenal arasında oynanacak maç nefesleri kesecek. San Siro'da oynanacak mücadelede Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalyan ekibi Milan, Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Mesut Özil'li Arsenal'i ağırlayacak. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çalacağı maç bu akşam saat TSİ 21.00'de başlayacak. Milan daha önce UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 11 puanla lider bitirmiş ve son 32 turunda da Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad'ı eleyerek son 16 turunda Arsenal'in rakibi olmuştu. Avrupa Ligi H Grubu'nu 13 puanla lider bitiren Arsenal ise ise son 32 turunda İsveç takımı Östersunds'u geçmişti. 

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Milan Arsenal maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Milan Arsenal mücadelesi 8 Mart akşamı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan'da yaşayan vatandaşlar mücadeleyi İdman tv ekranlarından da canlı olarak izleyebilecekler. Ayrıca bu haberimiz üzerinden karşılaşmayı canlı olarak takip edebilir ve mücadelenin sonlanması ile beraberde Milan Arsenal geniş özet ve golleri ulaşabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşamın  programı şu şekilde:

21.00 Milan - Arsenal
21.00 Borussia Dortmund - Salzburg
21.00 CSKA Moskova - Olimpik Lyon
21.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
23.05 Sporting Lisbon - Viktoria Plzen
23.05 Marsilya - Athletic Bilbao
23.05 Lazio - Dinamo Kiev
23.05 RB Leipzig - Zenit

 

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