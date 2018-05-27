TRT SPOR İZLE: Sakaryaspor Afyonspor şifresiz canlı İzle|Sakarya Afyon kaç kaç?

Sakaryaspor Afyonspor şifresiz canlı izle ve Sakarya Afyon maçı kaç kaç gibi bilgilerle karşınızdayız. Spor Toto 1. Lig’e çıkacak son ekibin belli olacağı karşılaşmada gruplarını lider bitiren Altay ve Hatayspor’un doğrudan üst lige yükseldiği 2. Lig’de, iki takım 1. Lig’e çıkan son takım olmak için mücadele edecek. Sakaryaspor’da Batuhan Karadeniz cezalı. Afyonspor’da ise sakatlığı bulunan Oltan iyileşti. İşte Sakaryaspor Afyonspor maçına dair tüm bilgiler ve maçı canlı izleme bilgileri...

Sakaryaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor arasında 27 Mayıs Pazar günü saat 21:30'da oynanacak TFF 2. Lig Play-Off finali TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibini bu sayfadan takip edebileceksiniz. Mersin Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Sakaryaspor: Ercüment, Yasir, Tufan, Burak, Ferhat, Ramazan, Ferhat, Talha, Mahir, Beykan, Serdar

Afjet Afyonspor: Bekir, Türker, Bayram, Nazmi, Ali, İsmet, Yasin, Erdi, Aykut, Ersel, Abdülkadir

Sakaryaspor en son 2011-2012 sezonunda 1. Lig’de yer almıştı

Sakaryaspor, en son 2011-2012’de 1. Lig’de yer almıştı. Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig’de mücadele etmişti.

Afjet Afyonspor tur peşinde

2013’te kurulan Afjet Afyonspor, 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e çıktıktan sonra 2016- 2017’de de TFF 2. Lig vizesi aldı.