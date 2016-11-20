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TRT’den '15 Temmuz' açıklaması

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te basın mensuplarına yaptığı açıklamanın TRT kanalları tarafından yayımlanmadığı iddialarını yalanladı.

TRTden 15 Temmuz açıklaması

20 Kasım 2016 19:01

TRT’den yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Marmaris'teki bir grup gazeteci ve televizyoncuya yaptığı açıklamanın TRT tarafından verilmediği iddiaları özellikle sosyal medya üzerinden küçük de olsa belirli bir çevrede inandırıcı hale getirilmeye çalışılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın AA ve TRT'ye açıklama yaptığı saat 00.04’tür. Oysa, bütün Türkiye'nin de bildiği ve şahit olduğu gibi darbeye kalkışan hainler TRT'yi 22.50'den itibaren işgale başlamışlardı. İşgalin sürdüğü saatlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve diğer siyasetçilerin açıklamaları medya üzerinden duyurulmuştu. Cumhurbaşkanımızın CNN Türk'te yaptığı çağrı ve Başbakanımızın açıklamaları, darbecilerin işgal edemediği TRT Ankara Radyosu devreye sokularak aynı dakikalarda tüm yurda ulaştırılmıştır” denildi.

TRT’deki işgalin sona ermesinin hemen ardından darbe karşıtı yayına başlandığının kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“TRT'de işgalin sona erdirilmesinin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı başta olmak üzere bütün darbe karşıtı açıklamalarını vermeye başlamış, tüm yayınlarını buna uygun yapmıştır. O gece geçici işgale uğrayan TRT'nin ‘Türkiye Cumhurbaşkanı, devletin başı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanıdır’ ifadesiyle vücut bulan Cumhurbaşkanlığı makamının ‘Meydanlara çıkın’ çağrısını vermediği gibi bir iddiayla yıpratılmaya çalışılması kabul edilebilir değildir.”  

Caner Ünver

Etiketler: TRT


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