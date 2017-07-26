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TRT’den 'FETÖ yapılanması' açıklaması

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü, basında yer alan “FETÖ Yapılanması” haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

TRTden FETÖ yapılanması açıklaması

26 Temmuz 2017 20:53

TRT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İlgili haberlere konu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkindir.

Söz konusu yıllardaki FETÖ yapılanmasına dair tüm iddialar, mezkur iddianamenin hazırlanmasından önce TRT tarafından yargıya intikal ettirilmiş ve idari olarak gereği yapılmıştır. Haberlerde adları geçen FETÖ sanıklarının çoğu 01.09.2016 tarihli, kalan kısmı ise 22.11.2016 ve 07.02.2017 tarihli KHK’lar ile ihraç edilmiş ve hiçbir sanığın kurumumuzla irtibatı kalmamıştır. Kurumumuz FETÖ ile mücadelede devletin tüm organları ile işbirliği içinde üzerine düşeni büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir” denildi. 

Musa Erdoğan
 

Etiketler: fetö, TRT


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