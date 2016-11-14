TRT’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bir kısım internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında TRT’nin bazı programlarına ilişkin abartılı ve gerçeği yansıtmayan rakamlar, maaşlar telaffuz edilmektedir. Bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TRT, kaynaklarını daha etkin kullanma ve seyirci beklentilerini de göz önünde bulundurarak zaman zaman alanında isim yapmış kişi ya da şirketlerle,dış ve ortak yapımlara gidebilmektedir. Bu durum dünyada birçok kamu ve özel yayın kuruluşu tarafından da uygulanmakta olan bir sistemdir” denildi.

TRT tarafından hiçbir kişiye iddia edilen rakamların ödenmediğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yapılan anlaşmalar piyasa şartları da göz önünde bulundurularak makul ve bahse konu olan mübalağalı miktarların çok çok altındadır. Aziz milletimiz şunu bilmelidir ki; TRT gerek kamu kaynakları, gerek reklam gelirlerinden oluşan bütçesinin her kuruşunu kamu yararına harcar ve hesabını da yüce Meclisimize verir.”

