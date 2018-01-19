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TRT'yi işgal girişimi davasında karar

15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Ulus Yerleşkesi ve Digitürk binasının işgaline ilişkin 57’si tutuklu 93 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 23 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, 35 sanığın ise müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca 35 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

TRTyi işgal girişimi davasında karar

19 Ocak 2018 20:06

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Ulus Yerleşkesinin işgal edilmesine ilişkin ve Digitürk binasının işgaline ilişkin 57’si tutuklu 93 sanığın "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya 57 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, sanık avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada sözü alan avukatlar müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 23 sanığı "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. 35 sanık hakkında ise aynı suçtan müebbet hapis cezası kararı verdi. Öte yandan mahkeme, 35 sanığın ise beraatına hükmetti.

 

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