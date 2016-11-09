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Trump ABD başkanı oldu, sosyal medya Ali Ağaoğlu'yla çalkalandı

Amerika Barack Obama'nın ardından başkanını seçmek için sandık başına gitti. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, seçimi kazanarak ABD'nin 45. başkanı olunca Twitter'da Ali Ağaoğlu ismi gündeme oturdu.

Trump ABD başkanı oldu, sosyal medya Ali Ağaoğluyla çalkalandı

09 Kasım 2016 12:18

ABD'li iş adamı, ve Trump Organizasyonu'nun başkanı olan Trump, 218 delegeye ulaşan Demokrat parti adayı Hillary Clinton karşısında 274 delegeye ulaşarak ABD Başkanı oldu. Trump'ın başkan olması piyasaları olumsuz yönde etkilerken, ABD ve dünyada Trump karşıtı açıklamalar gelmeye başladı.

Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Almanya ve Güney Kore'den gelen yorumlar:

ALMANYA

Almanya Başbakanı Merkel'in partisinden üst düzey bir üyenin ''ABD başkanı olarak Trump'ın ne yapacağı konusunda en ufak bir fikrimiz yok" ifadelerini kullandı. Alman Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, Trump'ın seçilmesiyle ilgili, 'büyük şok'' dedi. Leyen, bu oyların Trump için değil, kuruma karşı verildiğini ve bunun Trump'ın da farkında olduğunu düşündüğünü ifade etti.

GÜNEY KORE

Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-se, ''Trump'ın Kuzey Kore'ye nükleer ve füze testleri konusunda baskı uygulayan mevcut ABD politikasını sürdüreceğine inanıyorum'' dedi.

Kaliforniya ABD'den ayrılma kampanyası başlattı

ABD'nin batı yakasında yer alan ve ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya'da Twitter üzerinden ''#CalExit'' etiketi ile kampanyalar başladı. Kaliforniya'nın dünyada altıncı büyük ekonomi olduğunu savunan seçmenler, ''Kaliforniya ABD'den ayrılsın'' kampanyası başlattı.

Türkiye'nin başkanlık adayı Ali Ağaoğlu olsun

Clinton ile yarışan ve 274 delegeye ulaşarak ABD'nin 45. başkanı Donald Trump'ın ardından Türkiye'deki Twitter kullanıcıları, ''Türkiye'de başkanlık adayım Ali Ağaoğlu'' diyerek binlerce tweet attı.

Ağaoğlu ile Trump'ın fotoğrafını paylaşan bir kullanıcı da ''Aman dikkat! Ali Ağaoğlu gaza gelebilir...'' yorumunda bulundu.

Hillary'le Trump'ın başkanlık yarışını, ''Emine Erdoğan'la Ali Ağaoğlu yarışıp, Başkanlığı Ali Ağaoğlu'nun kazanması gibi'' benzetenler de oldu...

Tump'ın başkan olduğunu öğrenen Ali Ağaoğlu'nun heyecanlandığını söyleyen bir kullanıcının ardından, ''Ağaoğlu'nu bırak başkanlık seçimine adaylığı inşaata amele, helaya tuvaletçi yapmam'' diyenler de oldu...(Ahmet Aydemir)

Türkiye Gazetesi / Ahmet Aydemir

İşte Twitter'da yapılan o yorumlardan bazıları: 

Etiketler: amerika, Barack Obama, Trump


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