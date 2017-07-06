Trump: “ABD, Batı’nın güvenliğini savunacak”

ABD Başkanı Donald Trump, Krasinski Meydanı’nda yaptığı açıklamada, Batı medeniyetinin geleceğinin tehlikede olduğunu belirterek , “ABD, Batı’nın güvenliğini savunacak” dedi. G20 Zirvesi’ne katılacağı Hamburg’a gitmeden önce Varşova’yı ziyaret eden Trump, Krasinski Meydanı’nda açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya’nın Ukrayna ve diğer bölgeleri istikrarsızlaştırdığını söyleyerek Suriye ve İran’da düşman rejimleri desteklediğini belirtti. Trump, “ Rusya düşmana karşı mücadelede medeniyetin savunulması konusunda sorumlu devlet arasına katılmalıdır” dedi. Trump, Polonya’yı da her zaman destekleyeceklerinin altına çizerek, “Terörle daha sert şekilde mücadele edeceğiz. Avrupa’nın güçlü,bütün ve özgür olmasına her zaman destekleyeceğiz” dedi. Batıda güvenlik anlamında çok büyük tehditlerle karşı karşıya olunduğunu belirterek, “Onlarla yüzleşeceğiz, kazanacağız” dedi.

Öte yandan, Polonya temaslarını tamamlayan Trump, ülkeden ayrıldı.