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Trump: 'ABD, Suudi Arabistan ile ortaklığı sürdürecek'

Trump: 'ABD, Suudi Arabistan ile ortaklığı sürdürecek'
Trump: 'ABD, Suudi Arabistan ile ortaklığı sürdürecek'

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Veliaht prens bilgi sahibi olabilir" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin “Önce Amerika” başlığı ile yaptığı yazılı açıklamada, “Kaşıkçı'ın ölümünün etrafındaki gerçekleri asla bilemeyebiliriz” dedi. ABD istihbarat birimlerinin hala olayı araştırdığını belirten Trump, CIA'in araştırmayı tamamladığı yönünde daha önce çıkan haberleri de yalanlamış oldu.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ABD'nin kabul edemeyeceği bir suç olduğunu söyleyen Trump, suçu işlediği söylenen 17 Suudi Arabistanlı'ya yönelik halihazırda yaptırımların uygulandığını belirtti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetle bağlantıları olduğuna ilişkin suçlamaları reddettiğini hatırlatan Trump, CIA'in araştırmasının tüm yönleri ile sürdüğünü belirtti. Suudilerin Kaşıkçı'yı ABD düşmanı olarak tanıttıklarını ancak kendi kararının bunu temel almadığını da ifade eden Trump, Suudi Arabistan'ın İran ile yaşanan sorunlarda İsrail ile birlikte en büyük müttefiklerinden biri olduğunu söyledi. “ABD, Suudi Arabistan, İsrail ve diğer ortaklarımızla birlikte bölgedeki çıkarlarımızı korumak için ortaklığı sürdürecek” diyen Trump, “ABD Başkanı olarak çok tehlikeli bir dünyada ABD'nin çıkarlarını korumaya ve bize zarar vermek isteyen ülkelere karşı durmaya devam edeceğim. Çok basit şekilde önce Amerika” ifadelerini kullandı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu
 

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