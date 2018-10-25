Trump: 'Amerika vatandaşlarının güvenliği benim en üst düzey ve mutlak önceliğim'

ABD Başkanı Donald Trump eski Başkan Barack Obama'ya, eski Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton ve uluslararası yayın yapan haber kanalı CNN başta olmak üzere çeşitli kurum ve kişilere gönderilen bomba paketleri hakkında açıklamada bulundu. Gerekli kurumlar ile konu hakkında görüşüp bilgi aldığını ve olaydan sorumlu olanların cezalandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Trump, “Amerika vatandaşlarının güvenliği benim en üst düzey ve mutlak önceliğimdir” ifadelerini kullandı.

Yaşananlar karşısında ABD'nin tavrının net olduğunu söyleyen Trump, “Şunu söylemek istiyorum ki, böyle zamanlarda birlik olmalıyız, beraber olarak açık, güçlü ve şüphe götürmez bir mesaj vermeliyiz. Bu tarz davranışların ya da politik şiddet içerek tehditlerin ABD'de yeri yoktur” dedi.

Yetkililerin konu hakkındaki güncellemeleri paylaşacaklarını belirten Trump, “Bu sabah yaşananlardan ötürü oldukça kızgın, üzüntülü ve mutsuzuz. Yaşananların temek sebebini bulacağız” ifadelerini kullandı.

