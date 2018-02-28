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Trump, Arap liderleriyle İran'ı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, BAE ve Abu Dabi prensleriyle güvenlik ve ekonomik konularda ikili ortaklıkların geliştirilmesine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Arap liderleriyle İranı görüştü

28 Şubat 2018 10:44

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, bölgede İran'ın "istikrarı bozma faaliyetleri" konusunu ve diğer güvenlik ve ekonomik meseleleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle telefon görüşmelerinde ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Salman ve Abu Dabi Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan'la yapılan görüşmelerde Körfez Arap ülkelerinin İran'ın istikrarı bozma faaliyetlerine daha iyi karşı koyabileceklerini ve teröristlere karşı birlikte mücadele edecekleri belirtildi.

Hasan Çelik
 

 

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