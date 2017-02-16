Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Trump, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Trump, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile kısa bir telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

16 Şubat 2017 10:26

Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri yaptığı telefon görüşmeleri ile dünya gündemine oturdu.

Bu kez de Arjantin Devlet Başkanı Macri ile Güney Amerika Kıtası ve Venezuela hakkında konuştu. Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi, Trump’ın seçimi kazandığından bu yana iki ülke lideri ikinci defa telefonda görüştüğünü açıkladı. 

Beş dakika süren görüşmede; Trump,’ın Macri’yi ABD’ye davet ettiği ve ABD’de yeni istihdam imkanlarından bahsettiği duyuruldu.

Ayrıca iki lider arasındaki görüşmenin samimi bir havada gerçekleştiği bildirilirken detaylar hakkında bilgi verilmedi. Macri’nin babasının ABD ile olan ticari işlerinden dolayı ikilinin yıllardır birbirlerini tanıdıkları biliniyor.

Öte yandan iki ülkenin dışişleri bakanlarının bugün, Almanya’daki G-20 zirvesinde bir araya geleceği bildirildi. 

Etiketler: Arjantin Devlet Başkanı, Mauricio Macri, Trump


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!