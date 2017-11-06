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Trump, Asya turunda Putin'le görüşebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini söyledi.

Trump, Asya turunda Putinle görüşebilir

06 Kasım 2017 09:32

ABD Başkanı Donald Trump, 13 günlük Asya turunun ilk ayağı olan Japonya’da temaslarını sürdürüyor. Trump, ziyaretleri sırasında Moskova’yı ziyaret edebileceği ve Vladimir Putin ile görüşebileceği sinyallerini verdi. Trump, "Putin ile görüşebiliriz. Kuzey Kore için Putin'in yardımını istiyoruz ve birçok farklı liderle de bu konuda görüşeceğiz" dedi.

Donald Trump, Kuzey Kore krizinin ABD ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Sorunun çözülmesi gerektiğini ifade eden Trump, “Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bu kriz, ülkemiz ve dünya için büyük bir sorun ve bunu çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Şehriyar İmanbeyli

Etiketler: ABD Başkanı, putin, Trump

 

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