Trump, avukatının ofisinin aranması sert tepki gösterdi

Trump, kişisel özel avukatlarından Michael Cohen'in ofis ve evinin mahkeme kararıyla FBI tarafından aranmasına atıfta bulunarak rahatsızlık duyduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'da askeri üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda, FBI’nın arama yaptığını öğrendiğini belirterek, bu gerçekten utanç verici bir durum ve cadı avı”dedi.

Trump,Suriye'nin konuşulduğu bir dönemde yapılan bu aramanın çok yanlış olduğunu ve "Şu anda 12 aydan fazla süredir bu cadı avını yürütüyorlar. Bu gerçek bir utanç verici bir durum, yeni bir adaletsizlik seviyesi” ifadelerini kullandı.