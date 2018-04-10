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Trump, avukatının ofisinin aranması sert tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, özel avukatı Michael Cohen'in ofisi ve evinin aranmasına ilişkin yaptığı açıklamada, cadı avı ve utanç verici bir durum açıklamasını yaptı.

Trump, avukatının ofisinin aranması sert tepki gösterdi

10 Nisan 2018 04:56

Trump, kişisel özel avukatlarından Michael Cohen'in ofis ve evinin mahkeme kararıyla FBI tarafından aranmasına atıfta bulunarak rahatsızlık duyduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'da askeri üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda, FBI’nın arama yaptığını öğrendiğini belirterek, bu gerçekten utanç verici bir durum ve cadı avı”dedi.
Trump,Suriye'nin konuşulduğu bir dönemde yapılan bu aramanın çok yanlış olduğunu ve "Şu anda 12 aydan fazla süredir bu cadı avını yürütüyorlar. Bu gerçek bir utanç verici bir durum, yeni bir adaletsizlik seviyesi” ifadelerini kullandı.  

 

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