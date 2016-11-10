TRUMP’UN BAŞARILI OLMASININ İKİ BÜYÜK SEBEBİ; EKONOMİ VE IRKÇILIK

Oldukça çalkantılı bir seçim kampanyası yürüten Trump’un başkanlığının kesinleşmesinin ardından artık bundan sonraki aşamalar merak konusu olmaya başladı. Amerika ile ilgili olarak hem içişleri için hem de uluslararası ilişkilerin ne olacağına dair detaylı bilgilendirmede bulunan Yrd. Doç. Dr. Aysuda Kölemen Luge halkın neden Trump’ı seçtiğine dair, “Trump’ın başarılı olma sebeplerini ikiye ayırabiliriz. Birincisi ekonomik nedenler. Amerika’da ekonomik gelişmelerden dolayı ortaya çıkan kaybedenler ve kazanalar diye iki grup var. Trump’un destekçileri genellikle Amerika’nın kırsalında ve küçük yerlerinde yaşayan, beyaz, erkek, lise mezunu veya liseyi bitirmemiş bir sınıf ve bu grup tarihi açıdan Amerika’ya son derece de hâkim olan imtiyazlı bir grup. Fakat küreselleşmenin başladığı 80’lerden beri bu grubun ekonomik gücünün azaldığını görüyoruz. Fabrika işlerinin de dış ülkelere gittiğini görüyoruz. Aynı zamanda yaşadıkları kasabaların gittikçe fakirleştiğini, önlerindeki olanakların gittikçe azaldığını; bunun yanı sıra da kadınların ve azınlıkların iş gücünde, siyasette, okullarda yükselmeye başladığını görüyoruz. Bu yüzden de kendilerini gittikçe güçlerini kaybetmiş azınlıklar olarak görmeye başladılar. İşte bu sebeplerden dolayı da isyan halindelerdi. Başarılı olmasının diğer bir sebebi de Irkçılık. Yukarıda bahsettiğimiz ekonomik sebeplerden dolayı oluşan beyaz azınlık bu sorunların göçmenlerden dolayı oluştuğunu düşünüyorlar. Hatta Trump’un çıkışı buradan oldu. Kendi işlerinin göçmenlere verildiğini savundular. Bu yüzden Trump, ‘Artık Amerikan ulusuna öncelik veren, küreselleşmeye dur diyecek ve önce Amerika diyecek bir başkan lazım’ diyerek ortaya çıktı. Bu söylem onlara cazip geldi. Yani ekonomik sıkıntıların göçmenlerin, azınlıkların ve kadınların üzerine yıkılmasıyla aslında kurulmuş bir söylem bu” şeklinde konuştu.

“SEÇMENİNİN İSTEKLERİNİ KARŞILAMASI MÜMKÜN DEĞİL”

“Seçmeninin isteklerini karşılaması mümkün değil” diyerek Trump’un başarısız olacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aysuda Kölemen Luge, “Cumhuriyetçi Parti'nin elitleri dediğimiz tarafını oluşturan senatörler ve kongre üyeleri kesinlikle Trump ’un önerdiği ekonomik politikalara karşılar. Baştan beri en büyük ihtilafları da buydu. Tam olarak neoliberal politikaların devam ettirilmesini istiyorlar. Ekonomik alanda da kongrenin ve valilerin çok büyük gücü var, başkanın gücü sınırlı. Hem de Trump'ın etrafında şahsi olarak iş adamı olduğu için neoliberal politikaları devam ettirmek isteyen iş ortakları var. Bu yüzden ben bunun bir söylem olarak kalacağını ve neoliberal düzenin devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Diğer taraftan Amerika’nın hem dış ilişkilerini hem de Türkiye ile ilişkilerini değerlendiren Luge açıklamalarına şöyle devam etti;

“Trump dış politika konusunda biraz kapalı bir kutu. Çünkü dış ilişkiler konusunda az bir bilgiye sahip. Fakat Amerika’da şöyle bir işleyiş var, dış politikada özellikle bürokraside devamlılık esastır. O yüzden uluslararası alanda çok büyük siyasi kaymalar beklememek lazım. Fakat Trump’un Rusya’ya ve Esad’a karşı daha ılımlı baktığını biliyoruz. Dolayısıyla Suriye politikasında hem Rusya’yla hem de Suriye ile anlaşmaya giderek DAEŞ güçlerine karşı ortak bir tutum alabilirler. Şu ana kadar Obama yönetimi bunu hiç yapmadı. Bu yüzden Amerika’nın Kürt güçleri ile olan ilişkileri de değişebilir. Fakat şu anda bir tahminde bulunmak zor açıkçası.”

“FETHULLAH GÜLEN’İN İADESİNDE BİR DEĞİŞİM GÖREMEYECEĞİZ”

“Fethullah Gülen’in iadesi açısından çok büyük bir değişiklik görmeyeceğiz. Çünkü Amerika’da bu işle ilgilenen yargı ve savcı başkandan bağımsız olarak davayı devam ettirecektir. İadesi için yapılan başvurunun içeriğine göre işlemler devam eder. Ancak şu şekilde belki değişim olabilir; değişen başkanla birlikte atanan yeni savcılar başka tutumlar sergileyebilir. Fakat yine de dediğim gibi çok da etkilemeyeceğini düşünüyorum”

“MÜSLÜMANLARA OLAN NEFRETİN MEŞRULUK KAZANMASINI SAĞLADI”

“Yasal olarak Müslümanlara karşı yapabileceği bir şey yok çünkü yasal olarak kısıtlamalar var önünde. Fakat Trump’un söylemleri Amerika toplumunu gündelik hayata dair zehirleyen söylemlerdir. Bunlar Müslümanlara olan nefretin meşruluk kazanmasını sağladı ve Müslümanlardan nefret eden insanlara cesaret vererek buna devamlılık kazandırdı. Dolayısıyla ben bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Amerika’da olan Müslüman nüfusun hayatının zorlaşacağına, ayrımcılığın çoğalacağına, Müslümanların vize alımlarında zorluklar yaşayacağını düşünüyorum. Yasal olarak her ne kadar Müslümanlara karşı bir yaptırım yapamayacağı gözükse de illegal olarak bunları gerçekleştirmesi mümkün olacaktır.”

