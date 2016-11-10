ABD’de merakla beklenen başkanlık seçimleri Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlandı. Trump taraftarları sonuçları sevinçler karşılarken, ülke genelinde yeni başkana yönelik protesto gösterileri düzenlendi. Trump’ın başkan seçilmesine karşı çıkan vatandaşların sokaklara akın etmesi zaman zaman tansiyonun yükselmesine de neden oldu. Bazı vatandaşlar “Benim başkanım değil” sloganları atarken, bazı gruplar da iş adamının resmini ateşe verdi. New York’ta Trump’ın göç, eşcinsel hakları gibi konulardaki politikalarına karşı seslerini yükseltmek için ABD'liler Trump Tower’ın önünde toplandı. Polis, 5. Cadde’de bulunan gökdelen çevresinde geniş güvenlik önlemleri alsa da vatandaşların Trump Tower önünde toplanmasına engel olamadı. Sloganlar atan protestocular ile polis zaman zaman karşı karşıya geldi. New York’ta Trump karşıtı 15 eylemci gözaltına alındı.

Los Angeles’ta ise Trump karşıtı bir grup otobanı trafiğe kapattı. Chicago’da Trump Tower girişini kapatan öfkeli kalabalık, “Trump’a hayır”, “Faşist ABD’ye Hayır”, “Benim başkanım değil” sloganları attı. Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde de Amerikan bayrağını ateşe veren protestocular, eyaletler arası otobanı da trafiğe kapattı. Seattle’da protesto gösterileri sırasında çıkan tartışma yerini silahlı saldırıya bıraktı. Kalabalık arasından geçmek isteyen bir kişi, protestocularla tartışmasının ardından çevreye ateş açtı. 5 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı.

Kaliforniya’dan “calexit” isteği

Trump karşıtı protestolar, Philadelphia, Boston, Seattle, San Francisco’nun yanı sıra birçok şehirde de gerçekleştirildi. En ilginç protesto ise Kaliforniya’dan geldi. Trump’ın başkan olarak seçilmesinin ardından Kaliforniyalı protestocular sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. İngiltere’nin AB’den ayrılması anlamına gelen “brexit”i örnek alan protestocular, ABD’den ayrılmak istediklerini dile getirdi. Bu isteğe de “calexit” ismini veren Kaliforniyalı protestocuların isteği sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere uzandı.