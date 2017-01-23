ABD Başkanı Donald Trump, yeni başkanlık aracı gelene kadar eski başkan Barack Obama'nın aracını kullanacak. Başkan Trump, konuşma törenine Obama’nın birkaç yıldır kullandığı limuzinle geldi. Yeni bir limuzinle binmek yerine, Trump, 2009 yılından beri hizmet veren Cadillac markalı eski 'Beast’i' kullanmak zorunda kaldı. Jalopnik'e göre Trump'un yeni limuzininin bu senenin ilerleyen vakitlerinde gelmesi bekleniyor. Trump'ın gelecek otomobili, 6 bin 800 ile 9 bin kilogram arası bir ağırlığa sahip olacak ve yalnızca başkanlık limuzinine özel özelliklere sahip olacak.

