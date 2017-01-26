Ayrıca Trump’ın ABD’nin çıkarlarına hizmet etmeyen harcamaları sona erdireceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından değişiklikleri hızla gerçekleştiriyor. Trump'ın kriterleri karşılamayan kuruluşlara desteği keseceği belirtiliyor. Beyaz Saray tarafından verilen talimatla, aralarında BM'nin de bulunduğu kuruluşlara 1 yıllık denetim başlatılacağı, ABD parasının nasıl kullanılacağının anlatılacağı ve zorunlu katkı paylarını azaltmak için öneriler sunulacağı kaydedildi.

Öte yandan, Trump’ın ABD’nin uluslararası kuruluşlara verdiği fon desteğini kesmesinin BM çalışmalarını da etkileyebileceği ifade ediliyor.

Muhammed Mollaoğlu