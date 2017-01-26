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Trump, BM fon desteğini yüzde 40 azaltacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara verdiği yüzde 40’lık fon desteğini azaltacağı bildirildi.

Trump, BM fon desteğini yüzde 40 azaltacak

26 Ocak 2017 12:09

Ayrıca Trump’ın ABD’nin çıkarlarına hizmet etmeyen harcamaları sona erdireceği ifade edildi. 

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından değişiklikleri hızla gerçekleştiriyor. Trump'ın kriterleri karşılamayan kuruluşlara desteği keseceği belirtiliyor. Beyaz Saray tarafından verilen talimatla, aralarında BM'nin de bulunduğu kuruluşlara 1 yıllık denetim başlatılacağı, ABD parasının nasıl kullanılacağının anlatılacağı ve zorunlu katkı paylarını azaltmak için öneriler sunulacağı kaydedildi.

Öte yandan, Trump’ın ABD’nin uluslararası kuruluşlara verdiği fon desteğini kesmesinin BM çalışmalarını da etkileyebileceği ifade ediliyor. 

Muhammed Mollaoğlu


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