Trump, bomba ihbarlarının artışında medyayı suçladı

ABD'de geçtiğimiz gün peş peşe gelen bomba haberlerinden sonra bugün de New York'ta şüpheli paket bulunmuş, paketin ünlü oyuncu Robert de Niro'ya postalandığı öğrenilmişti. Geçtiğimiz gün de eski ABD Başkanı Barack Obama, Eski Dışişleri Bakanı Hilary Clinton'a postalanan bomba tespit etmişti. Ardı ardına gelen haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada medyayı suçladı ve toplumda nefretin körüklendiğini iddia etti. Trump yaptığı paylaşımda, “Bugün, toplumumuzda gördüğümüz öfkenin çok büyük bir kısmı, 'yalan haber' olarak adlandırdığım ana akım medyanın bilerek yalan ve yanlış haber yapmasından kaynaklanıyor. O kadar kötü ve nefret dolu oldu ki benim açıklamalarımın ötesine geçtiler. Ana akım medya, eylemlerini düzeltmeli, hemen!" ifadelerini kullandı.

Hafta başında ise Macar asıllı Amerikan milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda patlayıcı madde bulunmuştu.