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Trump bugün koltuğa oturuyor

ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, ABD kongresinde düzenlenecek devasa yemin töreninin ardından 8 yıldır Beyaz Saray’da oturan Barack Obama’dan görevi devralacak.

Trump bugün koltuğa oturuyor

20 Ocak 2017 11:37

900 bine yakın kişinin katılacağı törenle koltuğa oturacak olan Trump, Washington’a geldi. Trump ve Başkan Yardımcısı Pence, ilk olarak devir teslim töreni kapsamında dün Arlinton Ulusal Mezarlığındaki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı. Trump için bugün düzenlenecek olan yemin töreni için haftalardır yoğun çalışmalar yapılıyordu. 200 milyon dolarlık bir maliyeti bulacağı tahmin edilen törenle görevi devredecek olan Obama ve ailesi başta olmak üzere ABD’nin sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ve çeşitli ülkelerin temsilcileri de katılacak.

Trump, bugün İncil üzerine el koyarak “ABD’nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim “ diyecek. Yeminini törende tekrarlayacak. Aynı yemini Başkan Yardımcı olan Mike Pence de tekrarlayacak.

Trump için yapılacak tören için başkentin birçok sokağında güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 25 bin polis şehirde görev alacak. Metro ve tren seferlerinde kısıtlamalar yapılacak.

Bu arada Trump'un başkan seçilmesine karşı çıkan taraflar da yemin töreni ile eş zamanlı gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı. Özellikle Trump karşıtı kadın derneklerinin yapacağı eylemler şehirde gerilimi artırdı. 

Muhammed Mollaoğlu

Etiketler: Donald Trump, Trump


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