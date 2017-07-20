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Trump, CIA’in Esad muhaliflerini destekleme gizli programına son veriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Suriye’deki ılımlı muhalifleri destekleme gizli programını sona erdirme kararı aldığı kaydedildi.

Trump, CIAin Esad muhaliflerini destekleme gizli programına son veriyor

20 Temmuz 2017 14:45

Washington Post gazetesinde ABD’li yetkililere dayandırılarak verilen haberde, Trump'ın, CIA’nin Suriye'de Esad muhaliflerini destekleme gizli programını bitirdiği belirtildi. Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden önce CIA Başkanı Mike Pompeo ve Milli Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ile bir görüşme yaparak Suriye’deki muhalif güçleri destekleme programını durdurma kararı aldığı ifade edildi.

Suriyeli muhaliflere destek 2013 yılında başladı

CIA’nın Suriye’de muhalifleri destekleme gizli programı, Obama yönetimi tarafından Beşar Esad’ı yönetimi bırakmaya zorlamak amacıyla 2013 yılında uygulanmaya başladığı ifade edildi. Ancak, Rusya’nın 2 yıl sonra Suriye’de askeri güç konuşlandırmasının akabinde, muhaliflerin desteklenmesi programının sorgulanmaya başladığı ileri sürüldü.

Muhaliflerin desteklenmesi ve silahlandırılmasının aşamalı olarak durdurulmasının Washington’un Suriye'de Ruslar ile birlikte çalışma yolunu aranması şeklinde yorumlandı. Uzmanlar, Trump’ın bu kararının bölgeye barışın gelmesi için Esad’ın iktidardan uzaklaştırılması şartının yumuşatması anlamına geldiği şeklinde yorumluyor. 


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