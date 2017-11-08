Trump, Çin ziyaretinden oldukça umutlu

Trump'ın Pekin ziyareti, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından karşılandığı başarılı ziyaretten sonra geldi. Çin ziyaretinden oldukça umutlu olan Trump düşüncelerini, Xi ile görüşmeyi dört gözle beklediğini twitterda paylaşarak dile getirdi. Japonya Başbakanı Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Jae-in ABD'nin önemli müttefiklerinden olsalar da Trump, Çin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarında ve ticaret konularında hüküm sürdüğü için Xi'den destek almayı umuyor. Bu nedele Trump Seul'den ayrılırken, geçen ay düzenlenen 19. Komünist Parti Kongresi'nde güç sahibi olan Çin liderine ithafen, "Xi ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde bir tweet paylaştı.

Trump, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile birlikte karıldıkları basın konferansında, Çin'in Kuzey Kore meselelerinde çok yardımcı olduğunu söyledi. Trump", Xi şimdiye kadar çok yardımcı oldu, daha ne kadar faydalı olacağını yakında göreceğiz. Çin Kuzey Kore ile olan sorunu çözmek için çok çalışıyor" dedi. Trump, Rusya ve Çin'in yanımıza alırsak Kuzey Kore sorunu ile alakalı bir şeyler olabileceğini, hatta çok hızlı gerçekleşeceğini düşünüyoruz" dedi.