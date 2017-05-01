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Trump, Filipinler Devlet Başkanı Duterte'yi Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler Devlet Başkanı Duterte'yi Beyaz Saray'a davet etti.

Trump, Filipinler Devlet Başkanı Duterteyi Beyaz Saraya davet etti

01 Mayıs 2017 22:44

ABD Başkanı Trump, Filipinler Devlet Başkanı Rodriguez Duterte'yi iki ülke arasındaki ittifakı pekiştirmek üzere Beyaz Saray'a davet etti. Uyuşturucu satıcılarına infaz talimatı vermekle suçlanan Durterte ile uyuşturucu suçuyla mücadele konusunun da ele alınacağı görüşmeye ilişkin Trump, "Filipinler benim için stratejik ve askeri açıdan çok önemli. Onunla karşılaşmayı dört gözle bekliyorum. Eğer Beyaz Saray'a gelir bu güzel olur" dedi.

Duterte, "uyuşturucu ile mücadele" kapsamında yapılan yargısız infazlar iddiasıyla eleştiriliyor.

Etiketler: ABD Başkanı Donald Trump, beyaz saray, Filipinler Devlet Başkanı Duterte


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