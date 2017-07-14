Trump, Fransa Ulusal Günü kutlamalarında

ABD Başkanı Donald Trump, Bastille Günü olarak da adlandırılan Fransa Ulusal Günü törenlerine katıldı. Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde yapılan ve ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin yüzüncü yıldönümünün de anıldığı geçit töreninde helikopterler, atlar ve uçaklar da yer aldı. Törenin açılışını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, askeri bir cipte cadde üzerinde birlikleri selamladı.

Geçit töreninin ardından Macron, geçtiğimiz yıl Bastile Günü kutlamaları sırasında meydana gelen saldırıda 86 kişinin öldürüldüğü terörist saldırısının 1. yıldönümü için Nice kentine geçecek.