Diğer
Kategoriler

Trump, Fransa Ulusal Günü kutlamalarında

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da onur konuğu olarak davet edildiği Fransa Ulusal Günü törenlerine katıldı.

Trump, Fransa Ulusal Günü kutlamalarında

14 Temmuz 2017 12:58

ABD Başkanı Donald Trump, Bastille Günü olarak da adlandırılan Fransa Ulusal Günü törenlerine katıldı. Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde yapılan ve ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin yüzüncü yıldönümünün de anıldığı geçit töreninde helikopterler, atlar ve uçaklar da yer aldı. Törenin açılışını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, askeri bir cipte cadde üzerinde birlikleri selamladı.

Geçit töreninin ardından Macron, geçtiğimiz yıl Bastile Günü kutlamaları sırasında meydana gelen saldırıda 86 kişinin öldürüldüğü terörist saldırısının 1. yıldönümü için Nice kentine geçecek. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!