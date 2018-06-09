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Trump G7 zirvesinden erken ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Qubeec City şehrinde gerçekleşen G7 zirvesinden erken ayrıldı.

Trump G7 zirvesinden erken ayrıldı

09 Haziran 2018 19:02

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sanayileşmiş 7 ülke olan ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada ve İtalya’nın bu sene Kanada’nın Qubeec City şehrinde gerçekleştirdiği G7 zirvesinden erken ayrıldı. İklim değişikliği ve okyanusların durumu hakkındaki oturumlara katılmayan Trump, zirveden ayrılmadan önce basının karşısına çıktı. Gerçekleştirilen zirvenin çok verimli geçtiği söyleyen Trump, “Konuştuğumuz en önemli mesele ticaretti” dedi. ABD’nin son zamanlarda ihracata koyduğu vergilere değinen Trump, bunun adil bir ticaret için olduğunu vurguladı. Toplantıda göçmen meselesini de ele aldıklarını belirten Donald Trump, “Göçmen meselesini, göç eden insanların kendi ülkelerinde kalmalarını sağlayarak çözüme kavuşturulabileceğini taahhüt ettik” şeklinde konuştu. G7 ülkelerinin ortak değerler çerçevesinde birbirine bağlı olduğunu belirten Trump, “G7 ülkelerinin her biri kendi içerisinde eşsiz, hep birlikte hepimiz için ortak olan en iyiyi oluşturabiliriz” şeklinde konuştu.

“Diğer ülkelerin liderlerini ABD’nin zararına olan bu ticareti yapabilmiş olmalarından dolayı tebrik ediyorum”
ABD’nin adaletsiz bir ticaret yarışı içinde olduğunu söyleyen Trump, “Bunun için diğer ülkeleri değil, ABD’nin önceki liderlerini suçluyorum” dedi. ABD’nin son yıllarda diğer ülkeler ile yaptığı ticaretlerde ciddi anlamda zarar girdiği belirten Trump, “Ben yalnızca bizim liderlerimizi suçluyorum, aslına bakarsanız diğer ülkelerin liderlerini de kendi ülkelerinin kârına ABD’nin zararına olan bu akıl almaz ticareti yapabilmiş olmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ama bu günler bitti” dedi.

"Rusya’nın dahil olduğu G8 daha anlamlı"

G7 zirvesinin ardından Kuzey Kore ile gerçekleştirecekleri görüşmeyi yapmak üzere Singapur’a gideceğini söyleyen Trump, dünyanın pek çok yerinden milyonlarca insanın, Kuzey Kore’nin nükleersizleşmesinin gerçekleşmesini, barışı beklediğini ifade etti. Rusya’nın zirveden çıkarılmış olmasının sorumlusu olarak ABD’nin bir önceki Başkanı Barack Obama’yı gösteren Trump, “Rusya’nın içinde olduğu G8’i, içinde olmadığı G7’ye yeğlerim” dedi.  

 

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