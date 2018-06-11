Trump, G7 zirvesine damgasını vurdu

Dünya’nın 7 büyük ekonomisi olan ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, ve İtalya’nın Kanada’nın Qubeec şehrinde gerçekleştirdiği G7 zirvesi krizle sona erdi. Zirve’ye ABD Başkanı Donald Trump’ın damgasını vurmasının ardından “Ticaret savaşı mı başladı?” soruları gündeme geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceği Singapur'daki zirve için Kanada'dan erken ayrılan Trump, twitterdan sert açıklamalar yapmıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun basın toplantısındaki eleştirilerini gerekçe gösteren ABD Başkanı Trump, imzaladığı G7’nin sonuç bildirgesinden çekildiğini açıklamış, Fransa ve Kanada bunun üzerine ABD’ye rest çekmişti.

Trudeau: "İtilip kakılmayacağız"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvenin ardından yaptığı basın açıklamasında ABD'nin gümrük vergilerine misilleme olarak bu ülkeye 1 Temmuz'da yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi. Trudeau, "Kanadalılar kibar ve makuldür ama itilip kakılmayacağız" dedi.

Twitter hesabı üzerinde Trudeau'nun açıklamalarını sert bir dille eleştiren Trump, "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD Gümrük Vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf. ABD temsilcilerine, G7 Sonuç Bildirgesini imzalamama talimatı verdim ve bildiriyi imzalamayacağım" açıklamasını yapmıştı.

“G6 tek başına 1’den büyüktür”

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından Trump’ın tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Açıklamada, "Uluslararası işbirliği öfke krizleri ve düşünülmemiş açıklamalarla dikte edilemez" ifadesi kullanıldı. G7 toplantısı ile ilgili basın açıklaması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin sıcak bakmadığı fakat sonrasında ortak bildirisini imzaladığı ticari anlaşmanın görüşmelerinin arka planını değerlendirdi. ABD’nin G7’de tek başına kalmak istemediğini belirterek karşı durduğu anlaşmanın ortak bildirisini bu sebeple imzalamaya yanaştığını dile getiren Macron, tek başına kalacağını anlayan Donald Trump’ın uzlaşmaya gittiğini söyleyerek, “G6 tek başına 1’den büyüktür” dedi.

Putin’den G7 üyelerine davet

2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesi nedeniyle G8 grubundan çıkarılan Rusya ise G7 ülkelerini de Moskova'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etmişti.