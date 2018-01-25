İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılacak ABD Başkanı Donald Trump için güvenlik iki katına çıkarıldı. Trump'ın İsviçre geleceği haberi üzerine "İsviçre'ye hoş gelmediniz" eylemleri başladı. Bir taraftan imza kampanyaları toplanırken, diğer taraftan da protesto eylemleri yapılıyor. Öte yandan Trump için güvenlik önleri hem Air Force One uçağı ve ekipmanları için Zürih havaalanında hem de Davos'ta güvenlik önlemleri iki katına çıkarıldı.

Trump'ı Zürih havaalanından alıp Davos'a getirmek için Almanya'nın Wiesbaden kenti yakınlarındaki ABD üssünden beş Black-Hawk helikopteri ve İsviçre ordusuna ait Süper Puma, Başkan Trump'a eşlik edecek.

Trump gelmeden önce ise C-5M Super Galaxy askeri nakliye uçukları yanı sıra Typ C-17 ile karayolunda kullanılacak zırhlı limuzinler özel güvenlik elemanları Zürih ve Davos'da konuşlanacak. Ayrıca Trump'ın Davos'ta kalacağı otelin bulunduğu bölgenin dışı İsviçre ordusu ve polisi tarafından korunacağı gibi ikinci bir koruma halkasını ABD'li korumalar yapacak.

Oteli gören evlerin binalarında 24 saat esasına göre keskin nişancılar nöbet tutacak. Davos kasabasının havas ahası sivil uçuşlara tamamen kapatıldı. Davos toplantılarına katılacak olan diğer ülke liderlerini korumak için 9 milyon İsviçre frankı harcanacağı duyuruldu. Donald Trump 2000 yılında Davos'a gelen Bill Clinton'dan sonra ikinci ABD başkanı olacak. Trump'a Dünya Ekonomik Forum toplantılarına katılmasıyla birlikte çok sayıda ABD'li iş adamı zirveye katılıyor. İsviçre ordusu ve polise Dünya Ekonomik Forum süresi içerisinde güvenliği sağlamak için 5 binin üzerinde güvenlik görevlisi hizmet verecek.

Mehmet Koca