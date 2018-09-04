Trump, İdlib konusunda uyardı:'İnsani hata yaparlar'

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya sitesi Twitter üzerinden gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib vilayetine saldırı düzenleyen Beşer Esad konusunda uyarıda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, “Suriye Başkanı Beşar Esad Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir. Olmasına müsaade etmeyin” uyarısında bulundu.

"İdlib’e saldırılırsa yüz binlerce sivil ölebilir"

Bazı kaynaklar Esad'ın İdlib'i yeniden kazanmak için aşamalı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtiyorlar. Suriye'nin 7 yıllık iç savaşında hem Rus hem de İran kuvvetleri tarafından desteklenen Esad'a karşı savaşan muhaliflerin elinde bulunan İdlib’in en büyük yerleşim merkezi olduğu ve 3 milyon sivile ev sahipliği yaptığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib’de askeri bir müdahale felaket getirir, yüz binlerce sivilin ölmesine sebep olur" açıklamasında bulunmuştu.

Toplu saldırının gerçekleşmesi an meselesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cuma günü yaptığı açıklamada, Washington'un Suriye savaşının tırmandırılması konusunda İdlib'e yapılacak herhangi bir hükümet saldırısını gördüğünü ve Şam'ın herhangi bir kimyasal saldırı yapması durumunda Washington’un anında tepki vereceği konusunda tarafların uyarıldığını söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Pazartesi günü geç saatlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Tüm gözler, İdlib'de Esad, Rusya ve İran'ın eylemleri üzerine” şeklinde paylaşımda bulundu.

Suriye İran ile ön anlaşmayı imzaladı

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise İran'ın Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İdlib'i tartışmak üzere 7 Eylül'de Tahran'ın ev sahipliğinde İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında bir zirve yapılacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta İran’ın savunma bakanının Suriye’nin başkenti Şam'a giderek, iki ülke arasında savunma işbirliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

Hasan Çelik

