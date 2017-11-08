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Trump, İklim Değişikliği Zirvesi’ne davet edilmedi

Fransa, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Aralık ayında Paris'te yapılacak olan İklim Değişikliği Zirvesi'ne davet edilmediğini açıkladı.

Trump, İklim Değişikliği Zirvesine davet edilmedi

08 Kasım 2017 10:05

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ülkesini 2015 Paris İklim Değişikliği anlaşmasından çıkaran ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın 12 Aralık’ta yapılacak olan İklim Değişikliği Zirvesi'ne şimdilik davet edilmeyeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı ofisi, ABD'nin Aralık zirvesi için özel bir statüsünün olduğunu, zirveye katılacak olan konukların Paris 2015 anlaşmasını hayata geçirmeye kararlı olduklarını belirtti. ABD'nin her şeye rağmen zirveye davet edilebileceğini ama davet edilecek olan kişinin statüsünün Cumhurbaşkanından düşük olabileceği belirtildi.
Öte yandan, 12 Aralık'ta yapılacak olan zirveye 100'den fazla ülke ve sivil toplum örgütleri davet edildi.
 

 

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