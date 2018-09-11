İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump ile Kim Jong Un arasında yeni görüşme geliyor

Trump ile Kim Jong Un arasında yeni görüşme geliyor
Trump ile Kim Jong Un arasında yeni görüşme geliyor

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders, Başkan Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında yeni bir görüşmenin koordine edildiğini duyurdu.


Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders, Kuzey Kore Lideri Kim’den gelen mektup için “Devam etmesini umut ettiğimiz gelişmenin daha ileri bir göstergesi” ifadelerini kullanırken, Trump’ın Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton dün yaptığı açıklamada rejimin nükleer silahları programının kaldırması konusunda hala şüphelerin bulunduğunu belirterek, "Başkan Trump Kuzey Korelilerin onun açık tuttuğu kapıdan geçip gitmesine izin vermez” şeklinde konuştu. 

Bolton, iki liderin ikinci görüşmelerinin nerede ve ne zaman olacağının belli olmadığını, ABD yönetiminin Kuzey Lideri Kim’in bu yıl BM’nin New York’taki Yıllık Genel toplantısına katılmasını beklemediklerini söyledi. İkinci bir görüşmenin muhtemel olduğunu belirten Bolton, ancak nükleer programın kaldırılması konusunda gelişme kaydedildiği ile ilgili şüpheler olduğunu kaydetti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.