Trump ile Kim Jong Un arasında yeni görüşme geliyor



Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders, Kuzey Kore Lideri Kim’den gelen mektup için “Devam etmesini umut ettiğimiz gelişmenin daha ileri bir göstergesi” ifadelerini kullanırken, Trump’ın Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton dün yaptığı açıklamada rejimin nükleer silahları programının kaldırması konusunda hala şüphelerin bulunduğunu belirterek, "Başkan Trump Kuzey Korelilerin onun açık tuttuğu kapıdan geçip gitmesine izin vermez” şeklinde konuştu.

Bolton, iki liderin ikinci görüşmelerinin nerede ve ne zaman olacağının belli olmadığını, ABD yönetiminin Kuzey Lideri Kim’in bu yıl BM’nin New York’taki Yıllık Genel toplantısına katılmasını beklemediklerini söyledi. İkinci bir görüşmenin muhtemel olduğunu belirten Bolton, ancak nükleer programın kaldırılması konusunda gelişme kaydedildiği ile ilgili şüpheler olduğunu kaydetti.