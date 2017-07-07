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Trump ile Putin bugün ilk kez yüz yüze görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın Hamburg kentindeki G20 toplantısında ilk defa Rusya‘nın Lideri Vladimir Putin ile yüz yüze görüşecek.

Trump ile Putin bugün ilk kez yüz yüze görüşecek

07 Temmuz 2017 10:40

Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına rağmen, her iki lider de Suriye ve Ukrayna kriziyle zarar gören ilişkileri tamir etmek istediklerini söyledi.

İki liderin bugün öğleden sonra yarım saat ya da bir saat görüşmeleri bekleniyor.

Başkan Trump Polonya’nın başkente Varşova’da dün yaptığı konuşmada, Rusya'ya Ukrayna ve diğer ülkelerde istikrarı bozmayı durdurması çağrısında bulundu. Trump, Moskova’nın İran ve Suriye gibi düşman rejimleri desteklemeyi bırakıp sorumlu devletler topluluğuna katılmasını istedi. Trump ayrıca, Putin’e medeniyeti korumak için ortak düşmanlara karış savaşma çağrısında bulundu.


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