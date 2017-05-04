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Trump, İsrail, Vatikan ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı ziyaretlerini İsrail, Vatikan ve Suudi Arabistan'a gerçekleştireceğini açıkladı.

Trump, İsrail, Vatikan ve Suudi Arabistanı ziyaret edecek

04 Mayıs 2017 20:22

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmasında, ilk yurt dışı ziyaretlerini Mayıs ayı sonunda, İsrail, Vatikan Ve Suudi Arabistan'a gerçekleştireceğini açıkladı.

22 Mayıs’ta İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek olan Trump, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşecek.

Trump, DEAŞ ve diğer terörist gruplar tarafından ortaya atılan tehditleri ve bölgesel konuların, İsrail liderleriyle görüşüleceğini söyledi. Daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek olan Trumpİsrail-Filistin arasındaki barışa yönelik konuların ele alınacağını belirtti. 

Etiketler: israil, suudi arabistan, Trump, Vatikan


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