Trump, Japonya imparatoru karşısında eğilmedi

Takım elbiseyle birlikte kravat takan Trump ve koyu renk bir elbise giyen Melania, takım elbise giyen kraliyet çifti tarafından sarayın girişinde karşılandı. Trump gülümseyerek 83 yaşındaki imparatorun elini sıktı ve Kraliçe Michiko'nun elini sıkmadan önce imparatoru başıyla selamladı. Daha sonra çiftler sohbet edecekleri saraya geçti. Toplantıdan sonra Trump İmparator Akihito'nun elini tekrar sıkıp sol eliyle imparatorun koluna hafifçe dokunarak, "Bu harika toplantı için teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğimize eminim" dedi.

Obama, 2009'da yaptığı Tokyo ziyaretinde Japon İmparator Akihito'nun karşısında eğildiği için ABD'ye döndükten sonra eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bazı ABD'li eleştirmenler, bir ABD başkanının yabancı hükümdarların önünde başlarını eğmemeleri gerektiğini söylemişti.

Trump'tan Kore lideriyle görüşmeye onay

Beş ülkeli Asya turunun ilk ayağı olan Japonya'da bulunan Trump, daha sonra Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler'i ziyaret edecek ve burada Kuzey Kore ve ticaret politikasını koordine etmek için liderlerle bir araya gelecek.

Trump'a dün yayınlanan bir röportajda, ABD'nin bir diktatör ile masaya oturup oturmayacağını sorusu soruldu. Başkan, "İhtiyaç duyduğum herkesle masaya otururum" dedi. Trump, "Bunun güç veya zayıflık olduğunu sanmıyorum, insanlarla aynı masaya oturmanın kötü bir şey olmadığını düşünüyorum, bunu yapmaya açık olacağım" dedi.

Geçtiğimiz aylarda ABD ve Kuzey Kore arasında yükselen tansiyon sonucu Amerikan Başkanı Trump, Kuzey Kore liderini Kim'i "Küçük Roket Adam" olarak adlandırmış ve gerekirse Kuzey Kore'yi "tamamen yok etmek"le tehdit etmişti. Kuzey Kore Lideri Kim ise Trump'ı "dengesiz bunak" olarak nitelendirmiş, Pasifik Okyanusu'nda nükleer silahı patlatmakla tehdit etmişti.