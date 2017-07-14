Trump Jr'ın Rus avukat ile yaptığı görüşmeden ilginç detay

Geçtiğimiz yaz, ABD seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın oğlu Trump Jr, Paul Manafort ve Jared Kusher'in Rus Avukat Natalia Veselnitskaya ile mail üzerinden yaptığı görüşmeye eski bir Rus istihbarat subayının da katıldığı ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada, Rus-Amerikan lobi faaliyetleri yürüten eski Rus istihbarat subayı, Rusya hükümeti ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddettiği bildirildi. İsmi açıklanmayan Rus istihbarat subayının hem Rus hem de Amerikan vatandaşı olduğu ifade edildi.