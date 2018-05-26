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Trump karar değiştirdi: 'Kuzey Kore ile görüşebiliriz'

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kore ile iptal ettiği zirveyi 12 Haziran’da tekrar yapabileceğini belirtti.

Trump karar değiştirdi: Kuzey Kore ile görüşebiliriz

26 Mayıs 2018 10:35

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleştirilecek zirveyi iptal ettiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan açıklama yaptı. Trup, "Kuzey Kore ile zirveyi yeniden başlatacak çok verimli görüşmeler yapıyoruz. Zirve gerçekleşirse, planlandığı gibi 12 Haziran'da aynı tarihte Singapur'da olacak ve gerekirse ertelenecek" ifadelerini kullandı. Buna yanıt olarak Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "ABD-Kuzey Kore diyaloğu için ümit var. Gelişmeleri dikkatlice izlemeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı. 

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a mektup göndererek 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuş, mektubunda, "Ne yazık ki, en son ifadenizde gösterilen muazzam öfke ve açık düşmanlığa dayanarak şu anda bu uzun zamandır planlanmış toplantının gerçekleştirilmesinin uygunsuz olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer vermişti.  

Etiketler: Kuzey Kore, Trump

 

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