Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Trump karşıtı protestolar ikinci gecesinde de devam etti

Trump karşıtı protestolar ikinci gecesinde de devam etti

Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolar ikinci gecesinde de devam ediyor.

Trump karşıtı protestolar ikinci gecesinde de devam etti

11 Kasım 2016 12:50
Trump karşıtı protestolar ikinci gecesinde de devam etti - Tıkla İzle

Trump'un 8 Kasım’da ABD Başkanı seçilmesinin ardından ülke genelinde protestolar başladı. Çeşitli eyaletlerde başlayan protestolar zaman zaman yerini şiddete bıraktı. İkinci gecede yapılan eylemlere katılım ise daha az oldu. Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde eylemcilerin saldırgan bir tavır sergiledi. Eylemciler, çevrede bulunan mağazaların vitrinlerini kırdı, çevreye taş attı.

Philadephia’da belediye binası önünde toplanan kalabalık, "Bizim başkanımız değil", "Amerika’yı herkes için güvenli yapın" sloganları attı. Chicago ve New York’ta ise Trump Tower önünde protesto eylemleri gerçekleştirildi. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eylemlerin adil olmadığını söyledi. 

Etiketler: Trump


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!