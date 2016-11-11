Trump karşıtı protestolar ikinci gecesinde de devam etti - Tıkla İzle

Trump'un 8 Kasım’da ABD Başkanı seçilmesinin ardından ülke genelinde protestolar başladı. Çeşitli eyaletlerde başlayan protestolar zaman zaman yerini şiddete bıraktı. İkinci gecede yapılan eylemlere katılım ise daha az oldu. Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde eylemcilerin saldırgan bir tavır sergiledi. Eylemciler, çevrede bulunan mağazaların vitrinlerini kırdı, çevreye taş attı.

Philadephia’da belediye binası önünde toplanan kalabalık, "Bizim başkanımız değil", "Amerika’yı herkes için güvenli yapın" sloganları attı. Chicago ve New York’ta ise Trump Tower önünde protesto eylemleri gerçekleştirildi. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eylemlerin adil olmadığını söyledi.