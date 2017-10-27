Trump, Kennedy suikastına ilişkin bazı belgelerin yayınlanmasına onay verdi

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan John F Kennedy'nin suikastıyla ilgili 35 bin gizli dokümandan 2 bin 800 dosyanın yayınlanmasını onayladı. Trump, bazı belgelerin yayınlanmasını ise ulusal güvenlik gerekçesiyle engelledi. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan kamuoyunun, bu önemli olayın tüm yönleri hakkında tam olarak bilgilendirilmeyi hak ettiğini belirterek, "Bu nedenle, bugün perdenin kaldırılmasını emrediyorum" dedi.

Trump’ın, yayınlanmasına onay verdiği eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastı ile ilgili kayıtların Ulusal Arşiv web sitesinde yayınlandığı belirtildi.

John F Kennedy’nin 54 yıl önce 22 Kasım 1963'te Texas eyaletinin Dallas kentinde öldürülmesiyle ilgili çok sayıda komplo teorileri gündeme gelmesi üzerine, 1992 yılında çıkartılan Kennedy suikastı kayıtları yasası gereği, çoğunluğu FBI, CIA, İç Güvenlik Bakanlığına ait 35 bin belgenin 25 yıl içerisinde kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Bu süre ise 26 Ekim gece yarısı doluyordu.

Hasan Çelik