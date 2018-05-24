Trump: 'Kim Jong Un yapıcı diyalog ve eylemlerde bulunursa beklerim'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore zirvesinin iptal edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. "Bunun Kuzey Kore için muazzam bir gerileme olduğunu ve doğrusu dünya için de bir gerileme olduğunu düşünüyorum” diyen Trump, Kuzey Kore zirvesinin 12 Haziran’da ya da daha sonra yapılmasının “mümkün” olduğuna işaret ederek Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan yapıcı adımlar beklediğini söyledi.

Kuzey Kore’nin nükleer silahlanmanın yolunu takip ederek ve uluslararası topluluğa katılarak on yıllarca süren yoksulluk ve baskıyı sona erdirme fırsatına sahip olduğunu söyleyen Trump, “Umarım Kim Jong Un, sadece kendisi için değil, büyük ve gereksiz bir şekilde acı çeken halkı için doğru olanı yapar” dedi.

Trump, “Kuzey ve Güney Kore halkının tümü, uyum refahı ve barış içinde birlikte yaşamayı hak ediyor. Bu parlak ve güzel gelecek ancak nükleer silah tehdidi ortadan kaldırıldığında gerçekleşebilir” diye konuştu.

“Kuzey Kore'ye karşı maksimum baskı kampanyası devam edecek” ifadesini kullanan Trump, Savunma Bakanı James Mattis ile görüştüğünü ABD ordusunun Pyongyang'ın "aptalca ya da pervasız davranışına" yanıt vermek için "gerekirse hazır" olduğunu söyledi.