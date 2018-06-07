Trump: 'Kuzey Kore zirvesine çok fazla hazırlanmak zorunda olduğumu düşünmüyorum'

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Singapur zirvesi öncesi oval ofiste Abe ile bir araya gelen Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı zirvenin gazetecilere poz vermekten çok daha fazlası olduğunu söyledi. Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmak zorunda olduğunu belirten Trump, eğer bu gerçekleşmezse yaptırımları hafifletilmeyeceğini ifade etti.

Trump, gelecek hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı zirveye çok iyi hazırlanmış olduğunu belirterek, “Çok fazla hazırlanmam gerektiğini düşünmüyorum. Bu tutumla ilgili. İşleri halletmeye istekli olmakla ilgili” dedi.

Zirve için yapılan hazırlıklara ilişkin Trump, “Bu zirveye uzun zamandır hazırlanıyorum. Onların da uzun zamandır hazırlandığını düşünüyorum. Yani bu bir hazırlık sorusu değil, insanların gerçekleşmesini isteyip istemedikleri sorusu” dedi.