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Trump, Kuzey Kore’yi masaya çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer tehditlerine devam eden Kuzey Kore’yi anlaşmak üzere masaya çağırdı.

Trump, Kuzey Koreyi masaya çağırdı

07 Kasım 2017 12:18

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında geldiği Güney Kore’nin başkenti Seul’daki temaslarına devam ediyor. Trump, Güney Kore Lideri Moon Jae-in ile Mavi Saray’da gerçekleştirdiği ikili görüşme ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçti. Basın toplantısında Asya gezisinin ana konusu olan Kuzey Kore tehdidine değindi. Trump, Kuzey Kore krizinde ilerleme kaydedildiğini belirterek, Pyongyang’a “Masaya gelin ve anlaşmaya sağlayın” dedi.

Trump, ABD’nin Kuzey Kore saldırını durdurmak üzere bütün askeri gücünü kullanmaya hazır olduğunu ancak, çatışmayı önlemek için askeri harekat dışında tüm imkanları kullanmaya odaklandıklarını söyledi. Trump, “Kuzey Kore, dünya çapında hareket gerektiren evrensel bir tehdit” dedi.

Trump, pazartesi günü Japonya ile başladığı 13 günlük Asya turunun ikinci durağı olan Güney Kore'de iki gün kalacak. ABD başkanı, 8-9 Kasım'da Çin'de temaslarda bulunacak ardından, 10-12 Kasım'da Vietnam'ı ve 12-13 Kasım'da Filipinler'i ziyaret edecek. 

Etiketler: Kuzey Kore, Trump

 

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