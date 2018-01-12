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Trump, Londra gezisini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek ay yapacağı Londra gezisinin iptal edildiği bildirildi.

Trump, Londra gezisini iptal etti

12 Ocak 2018 10:36

ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki ay Amerikan Büyükelçiliği'nin açılışı için İngiltere'ye yapacağı ziyaretini protesto endişeleri nedeniyle iptal ettiği ileri sürüldü.

Trump ise Twitter’dan yaptığı açıklamada İngiltere ziyaretini Obama yönetiminin elçiliği “çerez parasına” satması nedeniyle iptal ettiğini söyledi. Trump Twitter’daki paylaşımında "Büyük hayranı olmadığım Obama Yönetimi'nin yer ve konum olarak çok iyi bir durumda olan büyükelçiliği çok ucuza satması ve yapılacak yeni büyükelçilik için kötü bir lokasyonda 1,2 milyar dolar harcamasından dolayı Londra ziyaretini iptal ettim. Kötü bir anlaşma. Şimdi benden kurdele kesmem isteniyor. Hayır" şeklinde ifadelere yer vererek ABD Eski Başkanı Barrack Obama'yı suçladı. Aslında, Başkan George W. Bush'un Dışişleri Bakanlığı, 2008'de elçiliği güvenlik nedenleriyle taşımaya karar vermişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz yıl Trump başkan seçildiğinde yaptığı ABD ziyaretinde kendisini İngiltere'ye davet etmişti. Fakat kitlesel protesto gösterileri düzenleyeceklerini öne süre eylemcilerle birlikte İngiltere Parlamentosu milletvekilleri Trump'a parlamentoda konuşma imkanı vermeyeceklerini ifade edince Trump'ın ziyareti için herhangi bir tarih belirlenmemişti. Bunun yerine, Trump'ın önümüzdeki ay kısa ve daha resmi bir "çalışma ziyareti" yaparak, Londra'nın güneybatısındaki Nine Elms'teki 1.2 milyar dolarlık elçiliğin açılışını yapması bekleniyordu. Trump'ın ziyareti iptal etmesiyle birlikte, büyükelçilik açılışını ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un yapacağı belirtildi. 

Etiketler: ABD, Londra, Trump

 

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