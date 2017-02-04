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Trump, Londra’da protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın müslüman ülkelere uyguladığı seyahat yasağı Londra’da protesto edildi.

Trump, Londrada protesto edildi

04 Şubat 2017 17:04

Trump’ın göçmen yasağına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından ülkeye giriş izni bulunmasına rağmen bazı vatandaşların gözaltına alınması, ülke çapında Trump karşıtı protestoların fitilini ateşlemişti. Ülke çapında başlayan protestolar devam ediyor.

Londra’da başlatılan gösteriye binlerce vatandaş katıldı. Protestocular, “Biliyorsunuz ki, bunun sadece birinin dinine dayanan ve İslamofobik bir politikadan başka bir şey olmadığının farkına varmalıyız. Trump'ın yaptığı şeyler, “onun saf nefretini, saf islamofobisini özetliyor“ dedi. Protestocular, Trump karşıtı sloganlar attı.

Muhammed Mollaoğlu

Etiketler: ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere


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