Trump, Macron ile tartıştı

Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı münasebetiyle Paris'e gelen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Macron, geçtiğimiz Pazartesi ABD ve NATO'dan bağımsız bir Avrupa Ordusu'nun gerektiğini ifade etmiş ve Trump'ın tepkisini çekmişti. Trump ile bir araya gelen Macron, görüşmelerinin basına açık kısmında, "Trump ile aynı fikri paylaşıyorum: Savunma finansını paylaşmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

"Ortak Savunma yükünü beraber taşıma konusunda söylediklerinizden memnunum” diyen ABD Başkanı Trump, “Biz güçlü bir Avrupa istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Avrupa'ya yardım etmek istiyoruz ama bu adil bir şekilde olmalı. Şu anda savunma harcamalarındaki yük ABD'nin üzerinde” cevabını verdi.

"AVRUPA ÖNCE ABD'YE OLAN BORCUNU ÖDEMELİ”

Emmanuel Macron'un geçtiğimiz Pazartesi ABD'den bağımsız bir Avrupa Birliği Ordusu oluşturulması gerektiği söylemiş, Donald Trump ise bu fikre tepki göstererek, “Çok aşağılayıcı. Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemeli” demişti. İkili arasında gerginlik basına yansımasa da buluşma öncesinde yaşanan 'Bağımsız Avrupa Ordusu' tartışmasının basına kapalı görüşmede devam edeceği tahmin ediliyor.

Yerel saat 11'de başlayan görüşme Elysee Sarayı'nda gerçekleşti. Iki lider Suriye ve Libya ile ilgili güvenlik sorunlarını, İran'ın nükleer anlaşmasındaki ABD pozisyonunu ve Washington'un Avrupa'ya dayattığı gümrük vergilerini ele aldı.

Özlem Kaplan - Melike Yazır