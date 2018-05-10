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Trump mahkumları bizzat karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin serbest bıraktığı 3 ABD’li mahkumu Maryland eyaletinde bulunan Andrews Hava Kuvvetleri Üssü’nde karşıladı.

Trump mahkumları bizzat karşıladı

10 Mayıs 2018 10:46

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve 3 mahkum ABD’ye geri döndü. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin serbest bıraktığı 3 ABD’li mahkumu eşi Melania Trump’la birlikte karşıladı. Pompeo, Trump ve Kuzey Kore lideri kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirveyi netleştirmek üzere Pyongyang’a gitmişti. Pompeo, ABD’ye Kuzey Kore’nin serbest bıraktığı 3 mahkumla birlikte döndü. Andrew Hava Kuvvetleri Üssü’nde açıklama yapan Trump, “Onlara ev sahipliği yapmak büyük bir onur. Kim’e teşekkür etmek istiyoruz. Kim, Kuzey Kore’ye gerçek dünyayı getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.  

 

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