Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Trump, Meksika ile anlaşmak üzere olduklarını ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, 24 yıldır devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmasını (NAFTA) düzenlemek için Meksika ile anlaşmaya varmak üzere olduklarını ilan etti.

Trump, Meksika ile anlaşmak üzere olduklarını ilan etti

27 Ağustos 2018 17:52

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmasının (NAFTA) ABD lehine düzenlenmesi gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın diğer ortakları olan Meksika ve Kanada ile müzakerelere devam ediyor. Trump sosyal medya sitesi üzerinden Meksika ile anlaşmaya az kaldığını ifade eden “Meksika ile büyük anlaşma iyi gözüküyor” paylaşımında bulundu.

“Anlaşabiliriz” 

Meksika Ekonomi Bakanı İldefonso Guajardo ise ABD ile anlaşmaya varabileceklerini açıkladı ancak konunun hâlâ çok karışık ve önemli olduğunu bildirerek, henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğinin altını çizdi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç