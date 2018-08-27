Trump, Meksika ile anlaşmak üzere olduklarını ilan etti

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmasının (NAFTA) ABD lehine düzenlenmesi gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın diğer ortakları olan Meksika ve Kanada ile müzakerelere devam ediyor. Trump sosyal medya sitesi üzerinden Meksika ile anlaşmaya az kaldığını ifade eden “Meksika ile büyük anlaşma iyi gözüküyor” paylaşımında bulundu.

“Anlaşabiliriz”

Meksika Ekonomi Bakanı İldefonso Guajardo ise ABD ile anlaşmaya varabileceklerini açıkladı ancak konunun hâlâ çok karışık ve önemli olduğunu bildirerek, henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğinin altını çizdi.