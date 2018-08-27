Trump: 'Meksika ile büyük ticaret anlaşmaları yapacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği bir basın toplantısında Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) konusunda Meksika ile devam eden sürecin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek Meksika Başkanı Enrique Pea Nieto’yu övdü. Trump, iki ülke NAFTA’dan bağımsız olarak yeniden oluşturulmasını istediğini belirterek, Meksika ile yakın zamanda büyük bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

“Kanada’nın da iş birliğine dahil olmasını istiyoruz”

Basın toplantısına telefon yolu ile dahil olan Meksika Başkanı Enrique Pea Nieto ise ABD ile devam eden müzakere sürecinde Kanada’yı da görmek istediklerini belirterek, “ Kanada’nın da tüm bu işbirliklerine dahil olmasını istiyoruz sayın başkan, tahmin ediyorum ki onlar da Kanada ve ABD arasındaki karşılıklı meseleler üzerine müzakereler yürütüyorlar” dedi Öte yandan Trump Kanada’nın sürece dahil olması halinde Kanada ile farklı bir anlaşma imzalayabileceklerini belirterek, “ABD ve Kanada'nın ayrı bir anlaşmaya ihtiyacı varsa bunu iler ki günlerde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana NAFTA anlaşmalarının ABD menfaatleriyle bağdaşmadığını söyleyen Trump, bu anlaşmayı şimdiye kadar imzalanmış en kötü ticaret anlaşması olarak kabul ediyor.

Hasan Çelik

