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Trump: 'Meksika, parayı ödemezse...'

ABD Başkanı Donald Trump, “Meksika, parayı ödemezse Nieto gelecek toplantıyı de iptal etmeli” dedi.

Trump: Meksika, parayı ödemezse...

26 Ocak 2017 18:26

ABD Başkanı Donald Trump, krize dönüşen Meksika duvarı konusuna ilişkin sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Trump, Meksika’nın duvarın örülmesi için gerekli parayı ödemeyi reddetmesi durumunda Meksikalı mevkidaşı Enrique Pena Nieto’nun Washington ziyaretini iptal etmesi gerektiğini söyledi. Trump, “ABD’nin Meksika ile 60 milyar dolar ticaret açığı var. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığından beri, tek taraflı bir anlaşma oldu. Eğer Meksika, parayı ödemezse Nieto gelecek toplantıyı de iptal etmeli” dedi. 

Etiketler: ABD, Donald Trump, meksika


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