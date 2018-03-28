Trump, Meksika sınır duvarı için diretiyor

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı son bütçeden de memnun değil. Bütçeyi “ulusal güvenlik” için imzaladığını söyleyen Trump, imzanın üstünden geçen dört güne rağmen bütçeden memnuniyetsizliğini hala dile getiriyor. Trump’ın bütçede yer alması için çok çaba sarf ettiği duvar bütçesi senatodan geçen tasarıda yer almamış, Trump kısa bir veto tehdidinde bulunsa da bütçeyi imzalamıştı.

Trump sosyal medyada paylaştığı “Büyük duvarı inşa etmek ulusal güvenlik ile ilgili. A! Üzerinden duvarı inşa edin” diye yazmıştı. Burada yer alan “A” harfinin askeriye anlamına geldiği iki Beyaz Saray danışmanı tarafından doğrulanmıştı.

Beyaz Saray’dan isminin açıklanmasını istemeyen başka bir kaynak Trump’ın Temsilciler Meclisi sözcüsü Paul Ryan ile geçtiğimiz Çarşamba Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede de duvarın askeriye tarafından karşılanması gerektiğini söylemişti. Ayrıca danışmanların da Trump’ın geçtiğimiz hafta savunma için 700 milyon dolar bütçe ayrıldığını ve Pentagon’un kesinlikle duvarı karşılayabilecek paraya sahip olduğunu da söylediği gelen bilgiler arasında.

Trump’ın Savunma Bakanlığı üzerindeki bu baskısına rağmen Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığına göre duvarın askeriye tarafından finansmanı pek olası gözükmüyor. Trump’ın savunma bütçesinden duvar için parayı alabilmesi için bütçeye madde ekletmesi bunun için de 60 senatörün imza atması gerekiyor.

Meclis azınlık lideri Senatör Charles Schumer, “Önce Meksika ödeyecekti, sonra vergi mükellefleri, şimdi de üniformalı kadın ve erkeklerimiz mi ödeyecek? Savunma Bakanı Mattis parayı birliklerimize yardım için kullansın” diyerek tepkisini dile getirdi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

