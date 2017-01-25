Seçim kampanyası sırasında "Müslümanların ABD'ye alınmaması" gerektiği şeklindeki sözleri tepki toplayan Trump'ın "sıkı güvenlik uygulamaları"nı kastettiğini açıklamasının ardından Orta Doğu ve Afrika'dan 7 ülkeye vize enegeli getirecek olması gerginliği artırdı.

Suriye, Yemen, Irak, İran, Somali, Libya ve Sudan’dan gelen göçmen vizelerini engellemek için bugün çeşitli yönetici kararlarını imzalamayı planladığı bildirilen Trump'un bu girişimi başta Irak olmak üzere karara muhatap olan ülkelerin tepkilerine neden oldu.

Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Trump, twitter hesabından Meksika sınırına duvar inşası ve göçmen vizelerinin sınırlandırılması hakkındaki paylaşımı ile de dikkat çekti.

Muhammed Mollaoğlu

